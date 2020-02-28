https://news.day.az/world/1207046.html Чавушоглу и генсек НАТО провели телефонный разговор
Чавушоглу и генсек НАТО провели телефонный разговор
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в пятницу телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Разговор Чавушоглу и Столтенберга проходил на фоне сообщений о том, что в Идлибе турецкие военные вновь попали под обстрел, в результате чего погибли 22 солдата ВС Турции.
Детали телефонных переговоров не разглашаются.
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