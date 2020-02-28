Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в пятницу телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Разговор Чавушоглу и Столтенберга проходил на фоне сообщений о том, что в Идлибе турецкие военные вновь попали под обстрел, в результате чего погибли 22 солдата ВС Турции.

Детали телефонных переговоров не разглашаются.