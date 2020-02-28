Турецкие подразделения попали под обстрел в сирийском Идлибе 27 февраля.

При этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, в минобороны РФ в пятницу заявили, что Анкара не предупреждала об их местонахождении.

Сообщается, что инцидент произошел в районе населенного пункта Бехун. "При этом согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться", - говорится в заявлении.

Как рассказали в минобороны РФ, 27 февраля находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" попытались провести крупномасштабную наступательную операцию по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск.

В минобороны РФ подчеркнули, что Российский Центр по примирению враждующих сторон находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром, чтобы исключить любые угрозы безопасности находящимся в Идлибе турецким наблюдательным постам и подразделениям.

"В течение прошедших суток представителями российского Центра примирения враждующих сторон постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов", - отмечается в заявлении.

При этом, как заявили в военном ведомстве, российские военные сделали все, чтобы сирийская армия прекратила обстрел позиций боевиков в районе населенного пункта Бехун, среди которых оказались турецкие военнослужащие.

"Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции", - сказали в минобороны журналистам.

В минобороны РФ также сообщили, что Россия не применяла боевую авиацию в районе Бехуна в четверг.