Три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 выявлены во Франции, в регионах, граничащих с Италией, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что в его городе, который находится в департаменте Приморские Альпы 30 километрах от границы с Италией, госпитализирована женщина с коронавирусом.

"Я узнал о первом случае коронавируса, выявленном сегодня утром в больнице Ниццы. Речь идет о женщине, вернувшейся из Милана", - написал он в своем аккаунте в сети Twitter.

В то же время, в соседнем департаменте Верхняя Савойя, граничащем с Италией, диагностированы еще два случая.

"Вчера вечером у нас было четыре случая, а сегодня утром их уже шесть", - заявил в эфире телеканала BFMTV мэр местечка Ла-Бальм-де-Силлинжи Франсуа Давье.

Накануне вечером стало известно, что число выявленных во Франции случаев коронавируса подскочило за сутки с 18 до 38. Известно о двух летальных исходах.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2788, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных достигло 3664, скончались 57 человек.