Космическое тело взорвалось в небе над Хорватией утром, предположительно пролетев над Италией, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

В небе над Хорватией взорвался большой метеорит. Видео очевидцев появилось в сети.

Инцидент произошел в пятницу утром около 10:30. Падение крупного болида попало на камеру видеорегистратора. Также местные жители сообщают о громком взрыве и яркой вспышке в небе.

Сообщается, что метеорит сгорел на высоте около 30 километров, но его часть могла упасть на Землю. Данные о космическом теле будут изучать на сейсмологических станций Хорватии и Словении.

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