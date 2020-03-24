В Кении пропали 6 млн защитных масок, заказанных Германией

Шесть миллионов масок, которые Германия заказала для своих врачей в свете ситуации с коронавирусом, бесследно пропали в аэропорту в Кении. Об этом сообщило во вторник издание Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, партия масок должна была прибыть в Германию еще 20 марта. Ее заказала для минздрава ФРГ Служба закупок Бундесвера при поддержке Генерального таможенного управления. В докладе Минобороны ФРГ, предназначенном для служебного пользования, говорится, что маски не были доставлены, "поскольку товар пропал в аэропорту в Кении". Как они попали в африканскую страну, Der Spiegel не уточняет. В оборонном ведомстве заявили, что расследуют обстоятельства инцидента. От компании-производителя, название которой не указывается, потребовали разъяснения возникшей ситуации.

Служба закупок Бундесвера оказывает на фоне распространения коронавируса логистическую поддержку Министерству здравоохранения ФРГ при поставках медико-санитарных средств и заключила договоров с производителями на общую сумму в €241 млн.