Число зараженных коронавирусом в мире превысило 400 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют мониторинговые данныe BNO News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По последним данным, в мире выявлено 407 485 случаев инфицирования. 18,2 тысячи человек погибли от пневмонии COVID-19, вызванной вирусом, а еще 104,2 тысячи вылечились. Самые крупные очаги заражения находятся в Китае, США и Италии.

Самая большая смертность зафиксирована в Италии: 24 марта число погибших от пневмонии COVID-19 увеличилось на 743 случая за сутки. Это самый высокий показатель с конца февраля.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны "Большой двадцатки" снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом. По его мнению, они должны вложить больше ресурсов в борьбу с пандемией.