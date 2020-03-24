Премьер Индии объявил полную изоляцию

Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.

Об этом заявил премьер-министр Нарендра Моди в обращении к нации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, закрываются границы между штатами, округами и районами. Премьер-министр призвал граждан страны не покидать свои дома. Он уточнил, что строгая изоляция "будет продолжаться в течение трех недель". Премьер отметил, что 21 день - это срок инкубационного периода коронавируса.

"Мы можем защитить себя, только если не будем пересекать границы наших домовладений", - указал Моди. Премьер Индии привел в пример такие страны, как Китай, США, Япония, Италия, Германия и Иран, которые не смогли контролировать распространение вируса, несмотря на развитую медицину.

"Поскольку пока нет лекарства от вируса, изоляция - единственный способ борьбы с ним", - считает глава индийского правительства. Моди призвал к самоизоляции каждого штата, каждого округа и даже каждой деревни: "Оставайтесь там, где вы есть сейчас!"

При этом премьер-министр сообщил, что центральное правительство выделяет сумму в размере 150 млрд рупий (порядка $2 млрд) на развитие медицинской инфраструктуры в стране на фоне борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Власти в Индии к утру вторника закрыли и перевели на особый режим 606 из 728 округов страны, в которых проживает более миллиарда человек. Однако теперь закрытый режим распространен на всю страну. Передвигаться между закрытыми регионами можно только по разрешению МВД и некоторых других ведомств.

Коронавирус в Индии

В Индии с минувшей недели остановлено движение пассажирских поездов, работа метрополитенов, не ходят автобусы дальнего следования. Отменены международные авиарейсы, не разрешен заход в индийские порты круизных судов. Однако, как сообщает пресс-служба правительства, грузовые суда и самолеты продолжают прибывать в Индию. Закрыты рынки, торговые центры, кинотеатры, школы, колледжи, спортзалы и фитнес-центры. Также закрыты индуистские, буддистские и джайнские храмы, сикхские гурдвары, мечети и христианские церкви. Отменены все массовые мероприятия, многие регионы запретили собираться группой более пяти человек.

Однако пока остаются открытыми медицинские учреждения, аптеки, продуктовые магазины, овощные и молочные лавки, булочные, работает связь, также продолжают работу городские дежурные службы.

По информации министерства здравоохранения и благополучия семьи, число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Индии составило 519 (476 индийца и 43 иностранца). Из этого числа 40 пациентов выздоровели, 10 индийских граждан умерли. В настоящее время в больницах остаются 469 пациентов.