Владимир Путин перенес голосование по Конституции из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию должна быть перенесена из-за коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов примем решение о новом дне голосования", - заявил Путин в своем телеобращении к гражданам.