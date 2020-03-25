https://news.day.az/world/1216020.html Владимир Путин перенес голосование по Конституции из-за коронавируса
Владимир Путин перенес голосование по Конституции из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию должна быть перенесена из-за коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов примем решение о новом дне голосования", - заявил Путин в своем телеобращении к гражданам.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре