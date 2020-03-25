Часть улиц Нью-Йорка временно сделают пешеходными

Власти города Нью-Йорк приняли решение временно закрыть некоторые улицы мегаполиса для проезда наземного автотранспорта и сделать их пешеходными зонами в целях сокращения случаев заражения новым коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в среду губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляция которой ведется на его странице в Twitter.

По словам Куомо, речь идет о реализации экспериментального проекта, согласованного с мэром города Биллом де Блазио.

"План заключается в прекращении движения транспорта по некоторым улицам, потому что транспортный поток в городе Нью-Йорке и так существенно сократился. Мы откроем [проезжую часть] улиц для людей, которым нужно гулять и быть на воздухе", - пояснил губернатор, уточнив, что такой шаг позволит снизить скученность населения в ряде городских районов.

С 20 марта жителям штата Нью-Йорк предписано не выходить из дома без необходимости. Исключение сделано для персонала аптек, продуктовых магазинов, больниц, автозаправочных станций и служб спасения. Не возбраняется выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе и закупаться в магазинах. По данным газеты The New York Times, схожие ограничения введены в 17 штатах, 26 округах и десяти городах страны, в которых проживают порядка 175 млн человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 55,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 802 человека, 354 инфицированных выздоровели.

В городе Нью-Йорк число случаев заражения возросло за сутки на 2952, достигнув 17 856, сказал Куомо. По штату Нью-Йорк в целом зафиксировано 5146 новых случаев заражения, в общей сложности число выявленных случаев заболевания в штате достигло 30811, уточнил губернатор.