В США за сутки выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом
Более 10 тыс. случаев заражения новым коронавирусом выявлены на территории Соединенных Штатов за последние сутки, их общее количество превысило 61 тыс.
Такие данные приводит в среду Университет Джонса Хопкинса, который в реальном времени производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Во вторник, по сведениям университета, количество случаев заболевания превысило 50 тыс. На данный момент в стране умерли около 830 человек, выздоровели 354 человека. В субботу США стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом. Координатор Белого дома по борьбе с распространением инфекции Дебора Биркс во вторник заявила, что зарегистрированное число случаев заражения на территории Соединенных Штатов будет в ближайшее время увеличиваться из-за активизации обследований на предмет наличия инфекции.
На втором месте, по данным университета, находится Италия с 74,3 тыс. случаев заболевания, а на первом месте Китай. На его территории зафиксированы 81,6 тыс. случаев инфицирования.
Всего в мире, по данным университета, подтверждено около 454,3 тыс. случаев заболевания, 20,5 тыс. человек умерли, 113 тыс. выздоровели.
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