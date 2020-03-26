https://news.day.az/world/1216127.html Еще 15 человек скончались от коронавируса в Турции
Еще 15 человек скончались от коронавируса в Турции
Еще 15 человек скончались от нового типа коронавируса (COVID-19) в Турции.
Об этом, как передает Day.Az, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
По его словам, за последние 24 часа стали известны результаты 5 035 тестов, 561 из них оказался положительным.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в Турции достигло 59 человек, число случаев заражения составило 2433.
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