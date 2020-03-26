Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 414 тыс.

В общей сложности 414 179 заразившихся коронавирусом и 18 440 умерших было зарегистрировано в мире по состоянию на 10 часов утра по женевскому времени 25 марта.

Об этом сообщила в Женеве в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 40 тыс. человек, число летальных исходов выросло на 2202. Больше всего заболевших и умерших отмечено в Европейском регионе - 220 516 и 11 986 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 20 007, а умерших - на 1797.

На втором месте - Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. В нем по состоянию на 25 марта зафиксировано 97 766 заболевших и 3518 летальных исходов. Третью позицию занимают Южная и Северная Америка, где коронавирусом заразились в общей сложности 60 834 человека и 813 умерли. За сутки о выявлении коронавируса объявили две новых страны (территории).