Страны G7 окажут финансовую помощь ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Страны G7 договорились возглавить международные усилия по оказанию финансовой помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении, распространенном британским МИД по итогам телеконференции министров иностранных дел стран "семерки".

"Государства G7 обязались оказать поддержку странам и людям, подвергающимся наибольшему риску, возглавив международные усилия, направленные на то, чтобы обеспечить £71 млрд, которые нужны ВОЗ для немедленных мер в сфере общественного здравоохранения и приоритетных исследований", - говорится в заявлении британского МИД.

Главы МИД G7 договорились обеспечить "мощную финансовую поддержку" международной коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) в целях скорейшей разработки вакцины от коронавируса и методов лечения вызываемого им заболевания. В списке приоритетных направлений международного сотрудничества участники телеконференции обозначили: защиту от дезинформации, обеспечение сохранности глобальных производственных цепочек и каналов поставок, а также сохранение воздушного сообщения между странами для выполнения спецрейсов, в том числе для эвакуации граждан других стран, попавших в кризисную ситуацию за рубежом.

Это уже вторая встреча министров G7, которая прошла в режиме телеконференции из-за угрозы коронавируса - ранее в аналогичном формате переговоры провели главы финансовых ведомств и центробанков "семерки". Президент США Дональд Трамп уже пообещал, что из-за пандемии июньский саммит лидеров G7 также будет виртуальным.