Женщина, пытаясь уехать от полицейских, устроила ДТП

В Самаре пьяная дама с собачкой пыталась сбежать от автоинспекторов и устроила аварию, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Останавливаться девушка наотрез отказалась, а когда поняла, что приехала в тупик, попыталась скрыться задним ходом и ударила патрульную машину.

Затем снова поехала вперед, правда недалеко. Все-таки решила сдаться. Барышня настолько пьяна, что едва вышла из салона, рухнула на асфальт. Ноги совсем не держат.

Рядом перепуганный питомец. Как выяснилось, иномарку гонщица взяла у приятеля, покататься. Девушка оказалась злостной нарушительницей, и это будет уже третий раз, когда она лишится прав.

"В настоящее время автомобиль нарушительницы помещен на специализированную автостоянку, личность автовладельца установлена. В отношении женщины составлены административные протоколы по ст. 12.25. КоАП РФ "Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства", ст. 12.37. КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

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