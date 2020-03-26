Иран ввел запрет на междугороднее передвижение

Иран в рамках противодействия распространению коронавируса с четверга вводит запрет на поездки между городами внутри страны, сообщил в телеобращении представитель координационного центра по борьбе с COVID-19 Хосейн Зольфагари, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Те, кто путешествовал в период иранского Нового года (21 марта) незамедлительно должны вернуться в свои города, не останавливаясь ни в каких городах по пути", - сказал он.

"Университеты, школы продолжат оставаться закрытыми на более длительный срок. Это же (запрет - ИФ) касается и массовых мероприятий", - отметил Зольфагари, подчеркнув, что в отношении нарушителей будут приняты меры юридического характера.

На данный момент в Иране диагностированы 27 тыс. 17 случаев заражения COVID-19, 2 тыс. 77 человек с коронавирусом скончались.

В то же время количество излечившихся от коронавируса достигло 9 тыс. 625 человек.