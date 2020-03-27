Италия обошла Китай по числу заразившихся коронавирусом

Власти Италии зафиксировали за сутки 969 летальных исходов в результате вызываемого коронавирусом заболевания.

Это стало абсолютным антирекордом с начала эпидемии. Последние данные обнародовал в пятницу Департамент гражданской защиты, уточняя, что к летальным случаям были добавлены 50, не учтенных накануне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Общее число инфицированных с начала эпидемии превзошло количество заразившихся в Китае и составило 86 498 человек, включая умерших и 10 950 вылечившихся. Прирост по числу новых заражений за сутки - 4 401 человек.

"Это - мировой кризис, и необходимо отказаться от логики эгоизма. О масштабах этого санитарно-эпидемиологического кризиса говорят данные в Италии и в других странах. Эта пандемия поражает самые передовые страны мира", - сказал комиссар по чрезвычайной ситуации Доменико Аркури на пресс-конференции в Департаменте гражданской защиты. Он также объявил, что к доставке медицинских материалов будут привлекаться военные транспортные средства, в том числе вертолеты.

Как отметили в Высшем институте здоровья, в Италии пока не пройден пик эпидемии, однако он может быть близок. На это указывает медленное снижение темпов заражения, указали в учреждении.

На данный момент первенство по числу заразившихся у США, где выявлен 93 151 случай. Но число умерших там гораздо ниже - 1 382. В Китае, где прирост заражений опустился до нескольких десятков случаев, общее число инфицированных достигает 81 340, из которых 3 292 умерли, а 74 588 - излечились. На втором месте по смертности - Испания, где из 64 059 инфицированных умерли 4 858 человек, вылечились - 9 357.