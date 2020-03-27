Количество зараженных коронавирусом во Франции выросло до 32,9 тыс

Число случаев заражения коронавирусом во Франции с начала эпидемии достигло 32,9 тыс., увеличившись за сутки на 3809, при этом 1,9 тыс. из них оказались смертельными.

Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По результатам тестов, на сегодняшний день 32964 случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции. <...> Общее число умерших достигло 1995 человек, то есть 299 за последние сутки", - сказал он.