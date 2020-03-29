Британцев предупредили об ухудшении ситуации из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в письме главы правительства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Все будет только хуже перед тем, как улучшиться", - сказано в тексте сообщения. Он отметил, что чем строже соблюдать правила, тем меньше человек потеряет страна и тем скорее вернется привычная жизнь.

Премьер-министр заявил, что сейчас главной целью для британцев является сдерживание распространения болезни и максимальное сокращение числа людей, которые одномоментно нуждаются в медицинской помощи. Иначе национальная система здравоохранения не справится с эпидемией.

"Вы не должны встречаться с друзьями или родственниками. Покидайте дома только для покупки еды, медицинской помощи", - напомнил Джонсон.

В Великобритании заразились несколько представителей высшего руководства: сам Борис Джонсон, глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок и другие. Положительный результат также показал тест сына британской королевы Елизаветы II принца Чарльза.