Сингапур лишил гражданства нарушителя карантина
За грубые нарушения домашнего карантина, введенного на фоне распространения коронавируса, власти Сингапура лишили паспорта местного жителя, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По данным управления иммиграции и контроля республики, 19 марта 53-летний Го Илья Виктор прибыл на пароме в Сингапур из Индонезии. Ему сразу же было вручено предписание о домашней изоляции на 14 суток, но в тот же день мужчина вновь отправился в Индонезию. При выезде из Сингапура ему было вынесено предупреждение о нарушении режима изоляции и соответствующем наказании, несмотря на которое нарушитель покинул страну, а 24 марта вновь попытался въехать в республику.
Учитывая тяжесть проступка, совершенного с умыслом, было принято решение о лишении мужчины паспорта, передает ТАСС. Правительство Сингапура намерено предпринимать самые суровые меры в отношении нарушителей режима изоляции, за такие правонарушения им грозит штраф в размере 10 тысяч сингапурских долларов и/или тюремное заключение на срок до 6 месяцев. Иностранцы после отбытия наказания будут депортированы из страны.
В настоящее время все прибывающие в Сингапур должны находиться на строгом 24-дневнем домашнем карантине, с 23 марта местные власти полностью закрыли страну для въезда и транзита иностранцев, не имеющих разрешений на постоянное проживание.
К настоящему времени число инфицированных в городе-государстве превысило 800 человек, почти 200 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц. Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Сингапуре 23 января, за это время скончались два человека.
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