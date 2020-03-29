Германия приняла 12 пациентов с коронавирусом из Италии и 30 из Франции

Германия приняла на лечение 12 пациентов, зараженных коронавирусом, из Италии и 30 - из Франции. Об этом сообщил в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас мы помогаем 12 пациентам из Италии и 30 - из Франции", - отметил он, подчеркнув, что Германия оказывает поддержку по тем направлениям, где имеются возможности. "Солидарность - это ключ по преодолению, в том числе и коронавирусного кризиса", - считает Маас.

В воскресенье немецкий военный самолет A400M забрал в Страсбурге французских граждан, зараженных коронавирусом, чтобы доставить их в Штутгарт. Оттуда они будут перевезены в клинику Бундесвера в городе Ульм.