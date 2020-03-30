https://news.day.az/world/1217606.html Жизнь после карантина: люди на коленях приветствуют врачей - ВИДЕО
Жизнь после карантина: люди на коленях приветствуют врачей - ВИДЕО
Китайский город Ухань после двухмесячного карантина возвращается к обычной жизни.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, 11-миллионный мегаполис, с которого началась пандемия коронавируса, возобновил железнодорожное сообщение с остальным Китаем.
Врачи, несколько месяцев самоотверженно боровшиеся с инфекцией, наконец, смогли вернуться в родные города.
В социальных сетях опубликовано видео того, как благодарные жители встречают на улицах команды медиков. Люди приветствуют врачей аплодисментами.
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