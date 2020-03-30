Жизнь после карантина: люди на коленях приветствуют врачей

Китайский город Ухань после двухмесячного карантина возвращается к обычной жизни.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, 11-миллионный мегаполис, с которого началась пандемия коронавируса, возобновил железнодорожное сообщение с остальным Китаем.

Врачи, несколько месяцев самоотверженно боровшиеся с инфекцией, наконец, смогли вернуться в родные города.

В социальных сетях опубликовано видео того, как благодарные жители встречают на улицах команды медиков. Люди приветствуют врачей аплодисментами.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.