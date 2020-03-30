Власти Китая считают, что ситуация во внешней торговле может ухудшиться из-за пандемии

Китайские власти не исключают дальнейшего ухудшения ситуации в области внешней торговли в связи с быстрым распространением нового коронавируса в мире и готовят контрмеры по укреплению международных цепочек поставок. Об этом заявил в понедельник заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с усиливающейся в мире пандемией ситуация в области внешнеторговых отношений Китая может еще более ухудшиться. Нам необходимо внимательно следить за происходящими изменениями и в кратчайшие сроки подготовить ответные меры, - сообщил он на пресс-конференции. - Мы будем укреплять цепочки поставок продукции таких ключевых отраслей, как автомобилестроение и электроника".

По словам чиновника, КНР продолжит наращивать экспорт медицинской продукции, способствовать стабилизации глобальных рынков. "Экономика Китая отличается высокой степенью международной интеграции. В частности, мы особо тесно взаимодействуем с некоторыми регионами, где наблюдается быстрое распространение коронавируса. <...> Это неизбежно отразится на китайском экспорте", - уточнил Синь Гобинь.

По данным Главного таможенного управления КНР, из-за распространения коронавируса внешний товарооборот Китая за январь и февраль текущего года упал на 11%, составив $591,9 млрд. Импорт сократился на 4%, до отметки в $299,5 млрд. Отрицательное сальдо за два месяца составило $7,1 млрд, в то время как в январе и феврале 2019 года оно было положительным - порядка $43,7 млрд.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. летальных исходов.