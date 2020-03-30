В Китае несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов

Несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего из города Цзинань в Гуанчжоу, сошли с рельсов и опрокинулись в понедельник в провинции Хунань в Центральном Китае. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции, ЧП произошло в 12:00 по местному времени в районе города Чэньчжоу. На месте аварии зафиксировано возгорание. О жертвах или пострадавших не сообщается.

К месту происшествия направлены спасатели и машины скорой помощи. Ведется следствие.