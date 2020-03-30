https://news.day.az/world/1217617.html В Китае несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов
В Китае несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов
Несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего из города Цзинань в Гуанчжоу, сошли с рельсов и опрокинулись в понедельник в провинции Хунань в Центральном Китае. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным полиции, ЧП произошло в 12:00 по местному времени в районе города Чэньчжоу. На месте аварии зафиксировано возгорание. О жертвах или пострадавших не сообщается.
К месту происшествия направлены спасатели и машины скорой помощи. Ведется следствие.
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