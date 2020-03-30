Рада уволила министра здравоохранения Украины

Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца. За соответствующее решение в понедельник на внеочередном заседании парламента проголосовал 271 депутат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Емец был назначен менее месяца назад - 4 марта. Тогда правительство Украины было полностью переформатировано: премьер-министра Алексея Гончарука сменил Денис Шмыгаль, а также были назначены 13 министров.

Днем ранее пресс-секретарь министра Артем Дехтяренко сообщал, что Емец не писал заявление об увольнении и собирался работать дальше.

Емец был главой Центра детской кардиохирургии, а также министром здравоохранения при Викторе Януковиче.