Принц Чарльз вылечился от коронавируса

Принц Чарльз, у которого ранее обнаружили коронавирусную инфекцию нового типа, вылечился и вышел из режима самоизоляции, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря принца Уэльского, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно информации, 71-летний принц Чарльз чувствует себя хорошо. Представители резиденции Кларенс-хаус, где проживает наследник престола, подтвердили, что после консультации с доктором было принято решение отпустить принца Уэльского с режима самоизоляции.