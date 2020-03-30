Странная гуманоидная фигура напугала многих своим появлением

Кадры, снятые в Фениксе (Аризона, США), напугали многих зрителей - особенно, конечно, тех, кто интересуется паранормальными явлениями и верит в них, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Действительно, видеоролик показывает нам нечто как минимум необычное - некую гуманоидную фигуру, отправившуюся в полёт по небу. Можно предположить, что это военные испытания новейшего летательного аппарата - именно к такой мысли склоняются скептики.

Однако, любители таинственного уверены, что всё не так просто. Высказываются версии о пришельцах, путешественниках во времени, а также о человеке-мотыльке, являющемся персонажем популярной в стране городской легенды.

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