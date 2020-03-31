Президент США Дональд Трамп не исключил новых ограничений по коронавирусу, пишет газета.ру.

Ранее Трамп продлил на 30 дней - до конца апреля - двухнедельный период действия рекомендаций по социальному дистанцированию. Де-факто большее влияние на жизнь простых американцев оказывают не рекомендации Белого дома, а распоряжения местных властей.

На пресс-конференции Трампа спросили, планирует ли он ужесточать рекомендации или же продлевать запрет на поездки в США из стран Шенгенского соглашения, а также ограничения на границах с Мексикой и Канадой.

"Возможно, добавим некоторое количество новых (рекомендаций), можем слегка их ужесточить", - ответил Трамп.

Он не уточнил, идет ли речь о рекомендациях внутри страны или об ограничениях на границе.

