Empire State Building в Нью-Йорке подсветили в честь борцов с коронавирусом

Один из самых известных небоскребов Нью-Йорка - 102-этажный Empire State Building - включил белую и красную подсветку в знак солидарности с медицинским работниками, участвующими в противостоянии распространению нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте достопримечательности мегаполиса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Начиная с сегодняшнего дня и до окончания сражения с [вызываемым новым коронавирусом заболеванием] COVID-19, нашу традиционную белую подсветку заменит биение сердца Америки, шпиль будет мигать белым и красным цветами в честь сотрудников чрезвычайных служб, героически сражающихся на передовой", - говорится в сообщении.

Высота построенного в 1931 году Empire State Building, являющегося одной из самых известных достопримечательностей Нью-Йорка, составляет 381 м (со шпилем - 443 м). Небоскреб является седьмым по этому показателю зданием в Нью-Йорке и шестым в США.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 164,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 3 040 человек, 5 847 выздоровели.