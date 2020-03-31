Девять сотрудников ООН в Женеве заразились коронавирусом

Вызываемое коронавирусом заболевание подтверждено у девяти сотрудников структур ООН в Женеве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник журналистам официальный представитель женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандра Веллуччи.

"Отделение ООН в Женеве подтвердило по состоянию на 30 марта девять случаев болезни, вызванной коронавирусом (COVID-19), среди персонала", - отметила она.