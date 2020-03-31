Принц Гарри и Меган Маркл официально покинули королевскую семью

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи, сообщили во вторник западные СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, Гарри и Меган в середине января достигли соглашения с королевой Елизаветой II о дальнейшей роли в качестве членов королевской семьи. Они лишаются титулов королевских высочеств (HRH), потому что так могут называть себя только члены семьи Виндзоров, исполняющие королевские обязанности. При этом оба сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских.

Герцоги Сассекские отказались от исполнения королевских обязанностей, и больше не будут получать государственные средства, которые выплачиваются британской королевской семье. Они также больше не смогут использовать бренд Sussex Royal для благотворительных организаций или аккаунтов в соцсетях.

Гарри и Меган в рамках соглашения с королевой планируют вернуть британской казне все деньги за ремонт Фрогмор-коттеджа, в котором жили после свадьбы, и который планируют использовать при поездках в Великобританию. Его ремонт обошелся в 2,4 млн фунтов стерлингов.

Букингемский дворец официально не озвучивал причин, по которым Гарри и Меган решили отделиться от остальной королевской семьи. СМИ предполагали, что это может быть связанно с повышенным вниманием прессы к паре. В британских СМИ тема отделения Гарри и Меган от королевской семьи получила название Megxit (сокращение имени Меган и слова exit - выход) по аналогии с Brexit.

Сейчас принц Гарри с супругой живут в Лос-Анджелесе, до этого они провели некоторое время в Канаде. Меган Маркл уже получила новую работу, озвучив закадровый текст в фильме "Слон" для Disney.