https://news.day.az/world/1218865.html В Италии общее число жертв коронавируса превысило 13 тысяч человек
В Италии общее число жертв коронавируса превысило 13 тысяч человек
Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его последствий в Италии за сутки составило 727 человек, достигнув 13 155 человек с начала пандемии. Об этом сообщил в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает ТАСС.
"Число выздоровевших достигло 16 847, на 1 118 больше, чем накануне. Число скончавшихся - 727, на данный момент инфицированных 80 572 - на 2 937 больше, чем накануне", - сообщил Боррели.
Общее число инфицированных с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 110 574 человек.
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