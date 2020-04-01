https://news.day.az/world/1218873.html Свыше 100 граждан Турции, проживающих в Европе, скончались от коронавируса
Свыше 100 граждан Турции, проживающих в Европе, скончались от коронавируса
108 граждан Турции, проживающих в Европе, скончались от коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Отметим, что в Турции за последние сутки от вируса COVID-19 погибли еще 46 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки более чем на 2,7 тысячи с и достигло 13 531-го, число умерших - 214.
Сообщается, что число выздоровевших составляет 243 человека.
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