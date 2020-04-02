Коронавирус COVID-19: ситуация в странах Европы

Борьба с коронавирусом станет главной темой, которую сегодня обсудят министры иностранных дел стран НАТО. Обсуждение впервые в истории Альянса пройдет в формате видеоконференции. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, министры должны рассмотреть меры, которые помогут предотвратить глобальный кризис, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Он назвал коронавирус "невидимым врагом", который нанес мощный удар по Европе.

В Великобритании за минувшие сутки наблюдается резкий скачок в числе погибших от коронавируса. В британских госпиталях от этого нового заболевания скончались 563 человека. Общее число жертв теперь составляет свыше 2,5 тысячи. Инфицированы около 30 тысяч человек. Британское правительство полностью переключилось на дистанционный режим управления. Подхвативший коронавирус премьер-министр Борис Джонсон изолирован в своей резиденции и передает оттуда свои послания.

"Это был очень-очень плохой день. 563 погибших за сутки. Все наши мысли - о семьях, друзьях, которые понесли эти потери. Но давайте не сомневаться. Если мы будем следовать принятой программе действий, подчиняться мерам, которые важны для всех, я абсолютно убежден, что мы сумеем снизить эти цифры и остановить волну коронавируса, как я уже говорил, в течение ближайших месяцев и недель", - обращается к нации премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

От опасной болезни оправился 71-летний наследник престола принц Чарльз. Он решил поделиться пережитым в своем обращении к стране.

"Это очень странное, огорчительное и нередко пугающее испытание, когда запрещено присутствие даже близких и родных", - говорит принц Чарльз.

Чарльз призвал соотечественников дождаться того момента, когда страна победит эпидемию коронавируса COVID-19. Пока британцам приходится подчиняться требованиям вирусологов. Впервые со времен Второй мировой войны здесь отменяется Уимблдонский турнир по теннису. В августе не будет традиционного фестиваля в столице Шотландии Эдинбурге. Даже конференция ООН по изменению климата, которая была запланирована на ноябрь в Глазго, переносится на следующий год. Правительство Великобритании критикуют за то, что в стране проводится крайне мало тестов. Газеты ссылаются на результаты исследования Имперского колледжа Лондона, где пришли к выводу, что на данный момент вирусом может быть инфицировано около 1 миллиона 800 тысяч британцев.

"Мы намерены проводить по 25 тысяч тестов в день. Уверен - благодаря нашим партнерам, занятым производством, мы достигнем этой цели", - отмечает медицинский директор и директор по вопросам охраны здоровья Управления здравоохранения Великобритании Ивонн Дойл.

В Европе по числу погибших от коронавируса по-прежнему лидирует Италия - 13 тысяч 155 человек. Но с каждым днем печальные цифры там начинают снижаться. Есть надежда, что наступил долгожданный перелом. В Испании, наоборот, уже неделю ежедневно погибают свыше 800 человек. На прощальных церемониях разрешено присутствие только троих родственников.

"Во избежание новых вспышек инфекции мы должны защитить здоровье наших семей и работников похоронной службы. Этот вирус изменил наши взаимоотношения, изменил то, как мы живем, а также то, как мы умираем", - говорит генеральный секретарь похоронной службы Испании Альфредо Госальвес.

В итальянских ателье вместо костюмов и платьев теперь шьют защитные маски. Производитель суперкаров Lamborghini переоборудовал под это цех, где занимались обшивкой кресел.

Томящийся в карантине британец Джеймс Кэмпбелл за пять часов преодолел марафонскую дистанцию во дворе своего дома, длина которого всего 6 метров. Судя по тому, как развиваются события, время для продолжения тренировок и новых рекордов у него еще есть.