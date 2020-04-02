Американский джазмен Эллис Марсалис мл. умер от вызванной коронавирусом пневмонии

Американский джазовый пианист Эллис Марсалис мл. умер на 86-м году жизни от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило в среду вечером агентство Associated Press (AP) со ссылкой на сына музыканта Эллиса Марсалиса III, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пневмония была причиной его смерти. Но эта пневмония была вызвана коронавирусом", - приводит агентство его слова.

Эллис Марсалис мл. родился в Новом Орлеане в 1934 году, начал музыкальную карьеру в 1940-е годы. Из шести его сыновей четверо стали известными исполнителями джаза. Второй его сын - Уинтон Марсалис - является художественным руководителем Линкольн-центра в Нью-Йорке.