Выборы в США могут не состояться из-за коронавируса

Государственные чиновники США изо всех сил стараются приспосабливаться к приказам о том, чтобы оставаться дома, поскольку они планируют календарь голосования на 2020 год. Однако многие эксперты предупреждают, что пандемия грозит быть разрушительной для президентских выборов этого года.

"Существует реальная вероятность того, что люди будут бояться голосовать в день выборов и не будут иметь альтернативы", - сказал Тревор Поттер, бывший председатель федеральной избирательной комиссии, который сейчас возглавляет правовой избирательный центр в Вашингтоне. "Это просто неприемлемо для ведущей мировой демократии", - подчеркнул Поттер.

Как сообщает Day.Az, 14 штатов и Пуэрто-Рико уже отложили первичные выборы или собрания для выбора кандидатов в президенты.

Обладатели права голоса в штате Огайо подали в суд на план законодательного органа по переносу первичного голосования 17 марта, продлив заочное голосование до 28 апреля. Претенденты утверждают, что, данный шаг сокрушит систему обработки заочных голосов. Они также заявили, что план слишком рано прекращает регистрацию избирателей.

Тем временем, в штате Висконсин несколько групп людей подали иск на то, чтобы отложить первичные выборы штата на вторник или, по крайней мере, чтобы избирателям было проще регистрироваться и голосовать по почте, утверждая, что вирус и текущие требования штата лишают права голоса тысячи избирателей. Но окружной судья США Уильям Конли предположил на слушаниях в среду, что у него нет полномочий отложить голосование.

Какая бы сторона ни возобладала в судебных процессах штата, есть возможность подать апелляцию в Верховный суд США. Однако судьи, как правило, не хотят вмешиваться в такие поздние сроки в процессе дела.

"Суд вряд ли увидит в своей основной компетенции надзор за решением штата на первичных выборах", - сказал Том Голдштейн, адвокат из Вашингтона.

Конгресс выделил дополнительные 400 млн. долларов в законопроект об экономическом стимулировании на сумму 2 трлн. долларов, чтобы помочь штатам подготовиться к выборам во время пандемии и после нее. Но многие эксперты говорят, что эти средства недостаточны.

"Государственным и местным должностным лицам требуется не менее 2 миллиардов долларов на подготовку (к выборам - ред.) для обретения оборудования, материалов, персонала, обучения и на другие расходы, связанные с адаптацией процедур голосования для противостояния коронавирусу", - сказал Майкл Уолдман, директор Бреннановского центра юстиции при юридическом факультете Нью-Йоркского университета.

Среди предложений по адаптации к пандемии - увеличение голосования по почте, упрощение онлайн-регистрации или регистрация избирателей в день выборов, а также увеличение времени досрочного голосования чтобы снизить перегруженность.

Республиканцы, как правило, выступают против этих изменений, полагая, что они склонны отдавать предпочтение демократам.

"Вы можете протолкнуть некоторые из этих изменений, особенно голосование по почте в отдельных штатах, до такой степени, что это будет похоже на захват демократами голосов. Поэтому мы должны учитывать это", - сказал Чарльз Стюарт, профессор политологии в Массачусетском технологическом институте.

Ни Конституция, ни федеральный закон США не ограничивают полномочия штатов полностью контролировать сроки и проведение первичных выборов. При этом, дата всеобщих выборов (3 ноября 2020) устанавливается Конгрессом.

"Мы не знаем, какова будет ситуация в ноябре", - сказал Поттер. "Но мы можем столкнуться со второй волной вируса, и руководители, отвечающие за организацию избирательного процесса должны быть готовы к этому прямо сейчас".

Среди проблем: гораздо больший спрос на печать, распространение и подсчет избирательных бюллетеней по почте, а также поиск достаточного количества людей, которые могли бы участвовать в выборах в день выборов.

"Вопрос в том, будут ли у них ресурсы, и получат ли они власть от законодательных органов штатов?", - заключил Тревор Поттер.

Абдул Керимханов