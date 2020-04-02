Число умерших от коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 950

По меньшей мере 110 238 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в четверг в Минздраве королевства.

По данным ведомства, 10 003 человека умерли, 26 743 пациента выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (32 155). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами.

В среду днем ведомство информировало о 102 136 заболевших и 9 053 жертвах эпидемии. Таким образом, за сутки в Испании умерли 950 инфицированных коронавирусом - такое количество летальных исходов за день стало новым антирекордом для страны.