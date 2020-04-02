Почти 900 тысяч человек потеряли работу в Испании на фоне карантина

Около 900 тысяч человек в Испании потеряли работу на фоне вспышки коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Около 898,822 тысячи человек в стране потеряли свои рабочие места с 12 марта в условиях карантина в связи с коронавирусом COVID-19. Более половины из них - временные работники.

Число официально зарегистрированных безработных в Испании выросло в марте до максимума с апреля 2017 года.

Число безработных подскочило на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составило около 3,5 миллиона человек.

В связи с пандемией Европейская комиссия предложила новый механизм поддержки занятости и предприятий в Европе.

Новый механизм - SURE - позволит предоставить займы в размере до 100 миллиардов евро странам, наиболее пострадавшим от коронавируса, чтобы гарантировать, что компании сохранят персонал, а работники продолжат получать доход.