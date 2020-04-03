В Ливии зафиксирован первый летальный исход в результате заражения коронавирусом

Первый летальный исход в результате заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Ливии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг ливийский телеканал "218".

Как отмечается, умершей от осложнений после коронавирусной инфекции женщине было 85 лет. Наличие у пожилой ливийки заболевания было лабораторно подтверждено уже после ее смерти.

На данный момент в стране выявлено 10 случаев заражения. Первый случай был зарегистрирован 24 марта у 73-летнего ливийца, приехавшего в начале марта из Саудовской Аравии. Заболевший идет на поправку.