Трамп вновь сделал тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп вновь сделал тест на наличие у него коронавируса, результат оказался отрицательным.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление лечащего врача Трампа Шона Конли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Врач отметил, что для анализа использовался новый экспресс-тест, благодаря чему результат удалось определить уже через 15 минут. "Он здоров, симптомов [заболевания, вызываемого коронавирусом] нет", - приводит Рейтер слова Конли.

Первый тест на коронавирус Трамп прошел 14 марта. На следующий день Конли сообщил, что результаты теста оказались отрицательными.