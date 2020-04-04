Таиланд ввел запрет на прибытие международных пассажирских рейсов

Власти Таиланда временно запретили всем пассажирским рейсам приземляться в аэропортах страны, чтобы справиться с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в субботу указе управления гражданской авиации королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, запрет на прибытие в Таиланд международных пассажирских рейсов будет действовать с 4 по 6 апреля включительно. Данные меры не распространяются на государственные или военные самолеты, аварийную посадку, гуманитарную помощь, медицинские и спасательные полеты, репатриацию и грузовые самолеты, а также пассажиров, которые в момент принятия постановления находились в полете.

Данный запрет вступил в силу спустя два дня после того, как в своем телевизионном обращении к народу премьер-министр Прают Чан-Оча попросил граждан страны и иностранцев отложить поездки в Таиланд до 15 апреля. Таким образом правительство планировало выиграть время, чтобы построить карантинные центры для вновь прибывающих из-за границы.

Наблюдатели связывают введение в действие этого постановления с инцидентом в бангкокском аэропорту Суваннапхум (Суварнабхуми). Накануне приблизительно 100 человек, преимущественно тайцев, прибывших из-за границы, отказались отправиться в государственные карантинные центры, заявляя, что они не были проинформированы об этом.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему моменту общее число инфицированных в королевстве превысило 1,9 тыс., вылечился 581 человек, 19 умерли. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима будет грозить до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).