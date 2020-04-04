Безработица в США катастрофически влияет на психическое здоровье людей

США сталкиваются с катастрофическим ростом безработицы после принудительного закрытия предприятий по всей стране, чтобы остановить распространение Covid-19. Эксперты предупреждают, что это может вызвать серьезный кризис психического здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, всего за две недели более 9,95 миллиона американцев обратились за пособием по безработице, побив все рекорды. Экономисты прогнозируют, что уровень безработицы может вырасти до 30% по мере распространения пандемии по всей стране.

Сильнее всего пострадают, вероятно, самые бедные, в том числе много чернокожих людей и те, кто меньше всего выиграл от последнего экономического бума.

"При уровне безработицы в стране 30% последствия будут разрушительными для всех. Но это будет особенно сокрушительно для чернокожих американцев", - сказал Уильям Дарити, профессор экономики в университете Дьюка.

Чтобы смягчить последствия массовой безработицы, конгресс США принял пакет мер стимулирования на сумму 2,2 трлн долларов, чтобы помочь населению. Законопроект предусматривает выплату до 1200 долл. большинству налогоплательщиков и 250 млрд долл. для страхования на случай безработицы - еще 600 долл. для тех, кто имеет право на пособие по безработице на срок до 12 недель.

Помимо этого, экономисты обеспокоены долгосрочным влиянием безработицы на психическое здоровье граждан США. По их мнению, эта проблема еще больше выявит трещины в системе социальной защиты и системе здравоохранения страны.

Это может показаться клише, но работа не только о деньгах, и исследования доказывают это. "Люди хотят работать. Они хотят делать значимые вещи", - сказал Арт Голдсмит, профессор экономики в университете Вашингтона и Ли, который исследовал психологические последствия безработицы.

Голдсмит отметил, что люди испытывают короткий период оптимизма, когда их впервые отпускают с работы, у них появляется больше времени на любимые занятия (например, уборка гаража). Однако после четырех до пяти недель безработицы людей начинает охватывать пессимизм.

"Недели идут, и думаю, что пессимизм будет еще сильнее. Боюсь, что эмоциональный след этого негативного опыта может быть довольно большим", - предупредил Голдсмит.

Отмечается, что чек на 1200 долл. от правительства и более высокие страховые пособия по безработице помогут американцам в краткосрочной перспективе оплатить долги и предметы первой необходимости, но они не могут заменить ценность наличия работы.

"У людей, которые имеют смысл и цель своей работы, уровень благосостояния намного выше, чем у других людей", - заявил Кэрол Грэм, старший научный сотрудник университета Брукингса и профессор университета Мэриленда. "Люди будут обменивать деньги на выполнение работы, которая им небезразлична, и на работу, где они пользуются уважением и автономией".

Влияние безработицы на психическое здоровье носит длительный характер. Исследование ассоциации психологических наук, опубликованное в сентябре 2019 года, показало, что те, кто испытывал финансовые трудности, связанные с жильем или трудностями во время Великой рецессии, чаще испытывали депрессию, беспокойство или токсикоманию через три года после рецессии. В 2014-м году опрос общественного мнения от Гэллапа показал, что безработные американцы более чем в два раза чаще лечатся от депрессии.

Экономисты особенно обеспокоены людьми, которые были лишены гражданских прав до начала кризиса.

Исторически уровень безработицы в США среди чернокожих американцев в два раза выше, чем в целом, даже в здоровой экономике.

В среднем, доходы темнокожей семьи в этой стране в 10 раз меньше, чем у других семей. Дискриминационные рабочие процессы удерживают темнокожих американцев на низкооплачиваемых работах, многие из которых были уволены после начала Covid-19. С точки зрения обеспечения себя и своей семьи, ситуация уже значительно менее безопасна для темнокожих американцев.

В то время как урон по психическому здоровью от безработицы распределяется по всему миру, слабое социальное обеспечение в США и отсутствие доступного здравоохранения усугубляют последствия для безработных американцев.

Экономисты показали, что безработица и низкая заработная плата имеют буквально фатальные последствия для граждан США. В 2015 году экономисты Принстонского университета Энн Кейс и Ангус Дитон обнаружили, что белые американцы среднего возраста чаще умирали в среднем возрасте, чем их родители - тем самым повернув вспять десятилетия неуклонного увеличения продолжительности жизни.

Они ввели термин "смерть от отчаяния" и обвинили рост числа самоубийств, передозировки наркотиков или заболеваний печени, связанных с алкоголем.

Их исследование выявило географические и классовые основания для такого роста: в местах с меньшей долей трудоспособного населения более высокая вероятность смерти от отчаяния.

Умирающими были в основном белые американцы трудоспособного возраста без высшего образования. Эта группа людей считает, что их работа оценивается правительством страны меньше, чем работа предыдущих поколений. Так, они работают на более низкую заработную плату, негибкие часы работы и меньшее количество пособий. Многие потеряли работу из-за смены технологий.

Обострением проблемы стало облегчение доступа к вызывающим привыкание опиоидам и огнестрельному оружию (более половины самоубийств в Америке совершаются с применением огнестрельного оружия). "Мы вооружаем людей для самоуничтожения в условиях нищеты", - отметил хирург Атул Гаванде из Нью-Йорка.

Этот кризис экономического и психического здоровья будет только усугубляться внезапным ростом безработицы. И в то же время многие граждане США сталкиваются с препятствиями для получения психиатрической помощи. Хотя медицинская страховка может компенсировать стоимость лечения и доступа к психиатру, американцы обычно полагаются на работодателя для получения медицинской страховки и теряют доступ, если их увольняют. Около 28 миллионов американцев вообще не имеют медицинской страховки.

Города, как правило, не полагаются на одну фирму, чтобы сохранить занятость людей. Если крупная компания закрывается, люди обычно могут найти работу в другом месте. Но с огромными секторами сферы услуг, таких как рестораны, парикмахерские, отели, закрывающимися из-за пандемии, ущерб для психического здоровья от этой рецессии охватит довольно обширную сеть.

"Что будет с низкоквалифицированными секторами поддержки в городах, если это продлится очень долго? У нас бы появились совершенно разные группы населения, которые также могут страдать от серьезных кризисов в области психического здоровья", - сказал Кэрол Грэм.

"Я не говорю, что мы не должны соблюдать социальную дистанцию - у нас нет выбора. Но во время этого кризиса нам действительно нужно думать о психическом здоровье так же, как и об экономическом".

Абдул Керимханов