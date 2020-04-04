Стадионы и парки: где в мире лечат больных коронавирусом

В связи с постоянным ростом числа заразившихся коронавирусом по всему миру заявляют о недостатке больничных мест, из-за чего во многих странах власти начинают разворачивать полевые госпитали.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, один из них открылся в Центральном парке Нью-Йорка. Портал ABC сообщает, что временный стационар рассчитан на 68 коек. В то же время, по данным CNBC News, в Квинсе вскоре пациентов с COVID-19 начнут принимать и теннисные корты, на которых проводится один из турниров "Большого шлема" US Open.

В Бразилии тем временем полевые стационары возводятся прямо на спортивных стадионах. Местные СМИ сообщают, что к середине апреля столичный стадион им. Манэ Гарринча сможет принять до 200 пациентов, больных коронавирусом.

Как выглядят полевые госпитали разных стран - в фотогалерее.