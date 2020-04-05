В Москве в жилом доме прогремел взрыв, много пострадавших

Десять человек, по уточненным данным, пострадали в результате взрыва в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в медицинских службах региона, передает Day.Az.

Ранее в МЧС России сообщили, что погибли три человека, шестеро пострадали.

"В результате взрыва пострадали 10 человек, четверо из них, включая ребенка, госпитализированы, шестерым медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

Сейчас продолжается обследование дома и вывоз строительного мусора.