Как грипп «испанка» едва не истребил полмира

Стартовав на излете Первой мировой войны и продержавшись всего 18 месяцев, она только за первые 25 недель привела к смерти 25 миллионов человек. Болезнь оказалась страшнее войны. Эпидемия обернулась трагедией для всего мира - во многом потому, что люди не понимали важности карантина, самоизоляции и других ограничений, отказывались их соблюдать. Сегодня мир тоже страдает от пандемии - уже другой, коронавирусной инфекции, и всем нам необходимо извлечь урок из страшной эпидемии прошлого века.

Эпидемия гриппа "испанки" только за первые 25 недель привела к смерти 25 миллионов человек. Для сравнения, "чуме XX века" - СПИДу - для достижения такого же числа жертв, пришлось "трудиться" четверть столетия. Четыре года боевых действий понадобилось Первой мировой войне, чтобы подойти к 10-миллионному рубежу. Финальная же цифра смертей от "испанки" в конечном итоге достигла 100 миллионов жизней, пишет russian7.ru.

Так что ее пандемия (от греческого - "весь народ"), спровоцированная вирусом гриппа типа H1N1, и поныне остается той "точкой невозврата", от которой мировая бактериология уже век отсчитывает уровень тяжести всех эпидемий - былых и грядущих.

Грипп до "испанки"

Первые упоминания моров, схожих по симптоматике с гриппом, восходят в исторических хрониках еще к 876 году н. э. Впервые они были описаны в 1173 году. Уже с середины XVI столетия "легочный катар" почти не исчезает из эпидемиологических сводок.

Но до конца XIX столетия он не считается контагиозной болезнью, то есть непосредственно передающейся воздушно-капельным путем. Природу этого недуга эскулапы найдут "миазматической". И будут винить в нем некие "вредоносные начала" (миазмы), которые распространяются со "зловонным воздухом", что способен захватывать обширные пространства.

До XVIII века грипп не называется гриппом. А называется красиво - "инфлюэнца". В те времена она частенько мелькает на страницах романистики. В специализированных трудах "грипп" появляется в годы пандемии 1732-1738. Как медицинский термин закрепляется на волне следующей пандемии, в 1742-1743 годах.

Существуют две версии его этимологии. Первая - от французского названия насекомого - "la Grippe", чьи массы заполонили Европу в годы распространения заразы и, как предполагали лекари, "сообщили воздуху вредные свойства". Вторая - производное от немецкого слова "greifen" или французского "agripper", что означает - "жадно хватать".

Убийца молодых

Несмотря на то, что инфицированы были почти 550 млн. человек, "испанка" убивала избирательно - в основном молодых людей от 20 до 35 лет. Хотя в группу риска легочных заболеваний медицина традиционно помещает детей и людей преклонных лет.

Врачи сочли недуг пневмонией. Но эта была странная "пневмония". Протекала стремительно. На фоне испепеляющего жара больные буквально захлебывались кровью. Кровь шла из носа, рта, ушей и даже глаз. Кашель был такой силы, что разрывал брюшные мышцы. Последние часы протекали в мучительном удушье. Кожные покровы настолько синели, что стирались расовые признаки. Хоронить погибших не успевали. Города тонули в горах трупов.

На Британских островах болезнь получила название "трехдневной лихорадки". Потому что молодых и сильных убивала за трое суток. А на материке за кровавый кашель ее окрестили "пурпурной смертью". По аналогии с чумой - "черной смертью".

Почему "испанка"?

Вопреки логике, родина "испанки" не Испания, а США. Впервые тип этого вируса был выделен в Форте Райли (штат Канзас). В Новом Свете его определили как гнойный бронхит. Грипп быстро перекинулся в страны Старого, захватил Африку и Индию, а осенью 1918-го уже бесчинствовал на территориях России и Украины.

Но все еще крутились шестеренки войны, перемалывая ведущих игроков мировой бойни. Любую информацию отражал колпак военной цензуры. А вот Испания, державшая нейтралитет, не стала плести конспирологические сети. И когда к маю 1918-го в Мадриде болел уже каждый третий, а в стране были зафиксированы 8 млн. заразившихся (в том числе и король Альфонс XIII), пресса взорвалась. Так планета узнала о смертоносной "испанке".

Вскоре военное руководство Западного фронта было вынуждено предать гласности цифры "умерших от легочной инфекции в частях действующей армии". И выяснилось, что потери от "безобидного насморка" многократно превысили число оставшихся на полях сражений и получивших ранения. Особенно болезнь не пощадила моряков. И британский флот вышел из боевых действий.

Мир без защиты

Только спустя 10 лет - в 1928 году - английский бактериолог сэр Александр Флеминг откроет пенициллин. А в 1918-ом беззащитному человечеству нечем было ответить на вызовы "испанки". Карантин, изоляция, личная гигиена, дезинфекция, запрет на массовые сборища - вот и весь арсенал.

В некоторых странах даже накладывали штрафы и помещали в тюрьмы тех, кто кашлял и чихал, не прикрывая лиц. Те немногие, кто рисковал выходить на улицу, обзавелись респираторами.

"Черная Америка" билась в вудуистских обрядах. Аристократическая Европа носила бриллиантовые колье, так как прошел слух, что "зараза не выносит присутствия алмазов". Народ попроще - ел сушеные куриные желудки и лук, прятал в кармане сырой картофель, а на шее мешочки с камфорой.

Слухи и версии

Службы здравоохранения ведущих мировых держав пребывали в полной растерянности. Счет погибших медиков уже шел на тысячи. Пресса искала причины эпидемии - то в "ядовитых выделениях от гниющих трупов на полях битв", то в "токсических испарениях от взорвавшихся ипритных снарядов".

Активно муссировалась и версия германской диверсии, будто "зараза занесена через аспирин" произведенный немецкой фармацевтической фирмой "Байер". Но "испанка" доставала на равных и кайзеровцев. Так что "аспириновая" версия сошла на нет. А вот версия бакоружия, что якобы применили враги против Страны Советов, задержалась. Поскольку жертвой "испанки" (по официальной версии) стало второе лицо после "вождя мирового пролетариата" - председатель ВЦИК Свердлов.

Озвучивалась и версия лабораторной природы "испанки", внедренной "через вакцинацию".

И вдруг весной 1919-го эпидемия начала затухать. Летом уже не было зафиксировано ни одного случая заражения. В чем причина? Медики гадают до сих пор. Верующие относят к разряду чуда. А современная наука считает, что, очевидно, человеческий организм выработал то, что мы называем иммунитетом.