Число случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 4 тыс.

Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии выросло за сутки почти на 700 и достигло к утру понедельника 4 067. Как сообщает на своем сайте индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи, число смертей от коронавирусной инфекции выросло в стране за сутки на 32 и составило 109 случаев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Утром 5 апреля ведомство сообщало о 3 374 случаях заболевания и 77 умерших. Уже к вечеру минувшего воскресенья количество выявленных случаев достигло 3 577, число умерших выросло до 83. По данным министерства, рост числа заражений на 693 случая за 24 часа стал рекордным для Индии.

Согласно последней информации министерства, в Индии в настоящее время зарегистрированы 3 666 пациентов с коронавирусом, в числе которых более 50 иностранных граждан. Кроме того, 292 человека выздоровели, 109 индийских гражданина умерли.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал власти всех штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима до 14 апреля включительно. Гражданам предписано никуда не ездить и по возможности не выходить из дома. Закрыты все города, в том числе Нью-Дели, Мумбаи, Калькутта, Ченнаи, Бангалор.