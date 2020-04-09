Сенаторов в США попросили отказаться от Zoom при проведении онлайн-совещаний

Сотрудники Сената Конгресса попросили сенаторов не использовать сервис видеоконференций Zoom для проведения онлайн-совещаний и других рабочих встреч из-за опасений в сфере безопасности. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на три источника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их словам, с соответствующим предостережением выступил парламентский пристав, в чьи обязанности входит решение дисциплинарных вопросов. В Сенате предложили его членам найти альтернативу данной программе, однако какого-либо официального запрета на ее использование выпущено не было.

Financial Times отмечает, что ранее компания Google запретила своим сотрудникам скачивать приложение Zoom для использования в рабочих целях.

В то же время, по данным газеты, в Пентагоне продолжают использовать Zoom, а в Министерстве внутренней безопасности США считают, что владеющая сервисом компания Zoom Video Communications знает о проблемах в сфере безопасности и активно работает над их устранением.

3 апреля газета The Washington Post сообщила, что несколько тысяч записей частных видеозвонков, осуществленных через сервис, оказались в открытом доступе в интернете, среди них - рабочие конференции различных компаний, занятия в начальной школе, а также частные разговоры пользователей сервиса.

Компания Zoom Video Communications со штаб-квартирой в Сан-Хосе была основана в 2011 году американским бизнесменом китайского происхождения Эриком Юанем. Состояние предпринимателя, по оценке журнала Forbes, в настоящее время оценивается в 6,5 млрд долларов.