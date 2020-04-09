Канада лишилась 1 миллиона рабочих мест в марте

Канада в марте потеряла рекордный 1 миллион рабочих мест, в то время как уровень безработицы вырос до 7,8%, согласно официальным данным. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Такие негативные показатели связаны с тем, что вспышка коронавируса в мире вызвала закрытие предприятий не первой необходимости.

Статистическое управление Канады заявило, что данные не полностью отражают степень потери рабочих мест, так как агентство опросило респондентов до того, как коронавирусный кризис начал полностью сказываться на состоянии экономики. Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали снижение количества рабочих мест только на 350 тысяч и уровень безработицы в 7,2% по сравнению с 5,6% в феврале.

Правительственные данные показали, что более 5 миллионов канадцев обратились за всеми формами федеральной чрезвычайной помощи при безработице, что свидетельствует о том, что реальный уровень безработицы приближается к 25%.

Снижение количества рабочих мест оказалось самым серьезным с января 1976 года, когда статистическое ведомство Канады приняло текущую модель для измерения состояния здоровья рынка труда. Предыдущий рекорд составлял 125 тысяч рабочих мест, который отмечался в январе 2009 года.

Самый высокий уровень безработицы за тот же период составлял 13,1% в декабре 1982 года.

Банк Канады три раза снизил процентную ставку в марте до 0,25% и запустил то, что аналитики назвали первой программой количественного смягчения, поскольку центробанк пытается оградить экономику от воздействия вспышки коронавируса и низких цен на нефть. Следующее решение центрального банка по процентной ставке назначено на 15 апреля.

"Процентные ставки будут на этих уровнях более года. Банк Канады будет продолжать программу количественного смягчения до тех пор, пока не начнется восстановление", - сказал Эндрю Кельвин, стратег-аналитик TD Securities.