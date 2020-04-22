https://news.day.az/world/1226798.html США продлили разрешение ряду американских компаний на работу в Венесуэле
США продлили разрешение ряду американских компаний на работу в Венесуэле
США продлили разрешение на работу с находящейся под санкциями венесуэльской PDVSA до 1 декабря этого года компаниям Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Буровая".
Все транзакции и действия,... которые необходимы для ограниченного поддержания необходимых операций, (выполнения) контрактов и других соглашений,... разрешены до 0.01 по восточноевропейскому времени (8.01 по Баку) 1 декабря 2020 года, - говорится в документ минфина США
О продлении разрешения на работу сообщалось еще неделю назад, а причиной этому дефицит тяжёлой нефти в США.
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