В Петербурге троллейбус снес иномарку, решившую пойти на обгон

ДТП с участием троллейбуса произошло на углу Невского проспекта и улицы Марата в Петербурге.

Видео момента аварии появилось в распоряжении РЕН-ТВ, передает Day.Az.

Как сообщает 78.ru, автомобиль Nissan попытался обогнать троллейбус и повернуть направо из третьего ряда. Однако у него ничего не вышло: его снес троллейбус.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти иномарка влетела в бензовоз. В результате ДТП водитель легковушки погиб.