https://news.day.az/world/1237324.html В Петербурге троллейбус снес иномарку, решившую пойти на обгон - ВИДЕО
В Петербурге троллейбус снес иномарку, решившую пойти на обгон - ВИДЕО
ДТП с участием троллейбуса произошло на углу Невского проспекта и улицы Марата в Петербурге.
Видео момента аварии появилось в распоряжении РЕН-ТВ, передает Day.Az.
Как сообщает 78.ru, автомобиль Nissan попытался обогнать троллейбус и повернуть направо из третьего ряда. Однако у него ничего не вышло: его снес троллейбус.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти иномарка влетела в бензовоз. В результате ДТП водитель легковушки погиб.
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