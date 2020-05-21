Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора по открытому небу.

Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Американский лидер отметил, что находится в хороших отношениях с Россией.

Однако, по мнению главы Белого дома, российская сторона не придерживается установленных в рамках Договора условий.

Трамп добавил, что при этом у Москвы и Вашингтона есть шанс на заключение нового соглашения по контролю над вооружением.

"Пока они (Россия. - примечание "Газеты.Ru") не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это (соглашение. - примечание "Газеты.Ru")", - сказал Трамп.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.